Kaio Jorge ha parlato a JTV dopo la vittoria per 2-1 in amichevole contro l'Alessandria, in cui lui ha giocato un'ora: "Sono molto felice. Era da più di tre mesi che non giocavo così tanto.Spero di aiutare tutti nel miglior modo possibile e di imparare. Allegri mi ha chiesto di giocare avanti, sono felice di esser tornato a giocare. Ringrazio i fisioterapisti! Differenza col calcio brasiliano? L'intensità qui è molto diversa, poi anche la velocità e la qualità".