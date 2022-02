Non c'è un attimo di sosta per la Juventus Under 23. I ragazzi di Mister Zauli, dopo i successi netti su Mantova e Piacenza e il pareggio in rimonta sul Seregno, tornano in campo. Ad attenderli la sfida interna contro la Pro Patria con l'obiettivo di allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi.



Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Zauli per la sfida di Alessandria.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



3 Stramaccioni



4 Riccio



6 Anzolin



7 Sekulov



8 Leone



9 Da Graca



11 Brighenti



13 Poli



14 Compagnon



15 Verduci



16 Sersanti



17 Zuelli



19 Palumbo



20 Iocolano



21 Miretti



23 Aké



26 Barbieri



27 Cudrig



28 Barrenechea



29 Kaio Jorge



31 Pecorino



43 Ratti



44 Siano