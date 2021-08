Si attende. La Juventus ha chiuso per l'arrivo in bianconero dell'attaccante brasiliano: il numero nove del Santos, come racconta Gazzetta, sarà presto a Torino. Proprio una questione di giorni. Il passaggio dell'attaccante classe 2002 sta infatti per diventare realtà, il rilancio bianconero è stato decisivo per portarlo a Torino sei mesi prima della scadenza del contratto. La Juve aveva offerto un milione e mezzo per anticipare di sei mesi l’approdo a Torino del giocatore, che ha già trovato un accordo con i bianconeri. "Ora ha rilanciato, di fronte alle richieste del Santos e al rischio di un tira e molla anche legale nei meandri dei contratti brasiliani non sempre chiari", scrive Gazzetta.