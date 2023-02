Un anno fermo. Un anno tra operazione, palestra e riabilitazione, seguito passo passo dal suo fisioterapista personale, brasiliano come lui. Sono passati 365 giorni dal 23 febbraio 2022, quandoimpegnato con l’allora Under 23, oggi Next Gen, rimediò laal Moccagatta di Alessandria.Come riporta calciomercato.com, in origine la previsione era quella di rientrare in gruppo durante la sosta Mondiali, tra dicembre e gennaio. Non è stato così e il campo sembra essere ancora lontano, un anno dopo. Adesso si attende il momento giusto e nell’idea della Juve la ripartenza avverrebbe tra i ranghi di mister Brambilla, a Vinovo con la. Dal Brasile, però, non si molla, anche in virtù del fatto che il mercato chiuderà i battenti il 4 aprile.Su Kaio Jorge c’è il pressing die, di recente, ancheper ottenerlo in. Club con la volontà di riportare il giovane di belle speranze nel paese dove tutto è cominciato, per dargli tempo di recuperare e minutaggio che è mancato nell’ultimo anno.