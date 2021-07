Il presidente del, André Rueda, è intervenuto a Estadio 97, annunciando chedavvero vicino alla Juventus: “Sì, stiamo trattando con la Juve e si può chiudere. Tuttavia non abbiamo ancora deciso se Kaio andrà alla Juventus subito o a gennaio da svincolato. Purtroppo non siamo abituati a cedere i nostri gioielli, ma è una situazione contrattuale obbligata”. Per UOL Esporte c’è anche un pre-contratto firmato top secret tra la Juve e il giocatore con il suo agente.