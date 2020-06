Kai Havertz ha le idee chiare per il suo futuro. Ormai è cosa nota, mezza Europa lo segue e vorrebbe godere delle sue giocate, come la Juventus, ma il talento del Bayer Leverkusen è convinto di che tipo di esperienza intraprendere. Stando a quanto riporta il Sun, il classe ’99 vorrebbe sposare un progetto in cui rivesta un ruolo da protagonista, in cui possa disporre di continuità e centralità. Tra le tante pretendenti si è fatta avanti il Chelsea, che ha recentemente ufficializzato il colpo Timo Werner. Per proseguire il progetto giovani nato con Lampard, i Blues potrebbero tornare a pescare in Germania, per strappare un altro talento tedesco.