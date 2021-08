La Juventus vince 3 a 0 contro l'Under 23 e dimostra di essere già pimpante, in vista dell'esordio contro l'Udinese di domenica.- Spettatore non pagante, mai impegnato- Solita autorevolezza, gestisce senza troppe difficoltà- Esterno basso, mezzala, partita di grande intelligenza e brillantezza fisica- Continua a crescere nella posizione che Allegri gli ha cucito addosso, buone trame, deve velocizzare- Ben da centravanti, ancora meglio quando si sposta sull'esterno e ha spazio per partire in velocità- In un modulo moderno come quello messo in campo da Allegri, interpreta il ruolo di trequartista in maniera old school. Scende basso per disegnare calcio- La sua posizione, e il modo in cui cambia durante il match, è una delle cose più interessanti del match- Dybala è il leader tecnico, lui quello carismatico, anche senza fascia- Appagato dopo gli Europei? Per nulla! Torna a mangiare il campo e consumare la fascia, con la fame di sempre- Non alza i giri del motore, gioca compassato- Manca sempre qualcosa, per fare la cosa giusta, per fare il salto di qualità- Qualche indicazione e una buona parata su Clemenza- Senza infamia né lode, regolare come accade spesso- Davanti ha una squadra giovanissima: le sue indicazioni sono essenziali- alterna cose buone a distrazioni che a centrocampo possono essere fatali- Continua a crescere e zittisce le critiche delle prime settimane- Ormai un'habituè nel ruolo di mezzala, interpreta il ruolo con sicurezza- Non rischia nulla- Eleganza e intelligenza a centrocampo, manca un po' di velocità- Si inserisce nell'area avversaria, scende basso per costruire. Un messaggio al tecnico: per la prima squadra c'è anche lui!- Dimostra ancora una volta di essere uno dei talenti migliori del settore giovanile- Crea poco e nulla in fase finalizzativa