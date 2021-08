Dopo la vittoria per 3-0 in amichevole contro l'Under 23, la Juventus è pronto all'esordio in Serie A: domenica sera alla Dacia Arena di Udine, infatti, i ragazzi di Allegri sfideranno l'Udinese di Gotti per portare a casa i primi tre punti della stagione.Nel match di ieri sera disputato alla Continassa si sono distinti Dybala e Morata, andati a segno insieme a Ramsey. Ecco il video con gol e highlights dell'ultima amichevole precampionato: