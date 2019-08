A margine del colloquio avuto oggi a Torino da Fabio Paratici con l'agente di Danilo, si è parlato anche di Juan Miranda. Terzino anch'esso, il giovane classe 2000 è entrato prepotentemente nei radar della Juventus. Come riporta Sky Sport, per Miranda la Juventus avrebbe già avanzato un'offerta al Barça, da 15 milioni di parte fissa più 10 di bonus, ma l'operazione, che riguardava anche altri giocatori, si è ancorata da qualche settimana. Potrebbe però riaprirsi dopo il 7 di agosto, con Paratici disposto a valutare Miranda - da solo, questa volta - non più di 10 milioni.