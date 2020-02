Sarri pronto a cambiare il centrocampo della Juventus: come riferisce SportMediaset, il tecnico bianconero vuole sostituire Pjanic con Jorginho, allenato al Napoli e al Chelsea. Qualche settimana fa, l'agente aveva parlato così: ​“Sta facendo molto bene, sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di grande livello. La Juventus? Un’ipotesi, ma che ovviamente valuteremmo insieme con il Chelsea”. Se ne riparlerà in estate.