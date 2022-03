"Sono tanti i club interessati a Jorginho. In passato ho parlato con il Psg, il Barcellona e anche con Massara del Milan". Parole dell'agente di Jorginho, che oggi ha aperto a un ritorno del giocatore del Chelsea in Italia. Su di lui, come è noto, c'è anche la Juventus. Ma secondo Calciomercato.com un'altra big italiana starebbe pensando a lui. Si tratta del Milan, che deve sostituire Kessié e che in un percorso di crescita sostenibile potrebbe pensare anche a Jorginho.