Con l'esonero di Maurizio Sarri cambiano anche le strategie di mercato della Juventus: in particolare a centrocampo, dove con l'arrivo di Pirlo è stata abbandonata la pista Jorginho per virare su Sandro Tonali. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti Paratici non ha nessuna intenzione di portare avanti i contatti iniziati con il Chelsea per il centrocampista italo-spagnolo, sul quale al momento non c'è nessun club interessato.