Un'annata convincente, che ha permesso al giovane centrocampista centrale di prendere il volo. Calciomercato.com fa il punto su Bird, talento classe 2000 del Derby County, che i Blues potrebbero inserire nella propria rosa. Il Chelsea fa sul serio, nelle ultime settimane ha offerto 5 milioni di euro, con ogni probabilità dovrà alzare l'asticella per portarlo a Stamford Bridge. In Inghilterra sono sicuri, il rinnovamento a centrocampo dei Blues e l'arrivo di Bird porteranno a cessioni importanti in mezzo al campo: una su tutti, quella di Jorginho, richiesto dalla Juve e per il quale Lampard ha dato l'ok alla vendita.