Dopo la frenata per lo scambio Pjanic-Arthur col Barcellona dovuta alla volontà del brasiliano di non trasferirsi a Torino, secondo Sky Sport anche la trattativa con il Chelsea pernon è semplicissima. Anzi, si fa sempre più complicata: i Blues, infatti, non hanno nessuna intenzione di vendere il centrocampista, soprattutto non vorrebbero cedere in nessuno scambio. Niente contropartite, quindi, ma anche un'offerta cash potrebbe non bastare per regalare a Sarri il suo pupillo.