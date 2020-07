Dopo la cessione di Miralem Pjanic, la Juve è alla ricerca di un regista per il suo centrocampo. Arthur non lo è, e anche Bentancur rende meglio da mezz'ala, ruolo in cui sta crescendo di partita in partita confermandosi sempre di più un punto fermo della squadra di Maurizio Sarri. Ecco perché la dirigenza sta provando da tempo a capire se c'è la possibilità di prendere Jorginho dal Chelsea. I bianconeri stanno pensando di inserire Adrien Rabiot come contropartita.