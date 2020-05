1









Il centravanti del ​Wolverhampton, Raul Jimenez, è tra gli ultimi nomi vagliati dalla Juventus per il prossimo mercato. Così, i bianconeri cominciano a fare i conti, anche in base alle richieste della squadra inglese. Il prezzo per il giocatore messicano, infatti, è molto alto. Secondo quanto riporta Tuttosport, per convincere gli Wolves ci vorranno almeno 60 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe tentare di limare in sede di trattativa.