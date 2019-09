La Juventus vuole affidarsi maggiormente ai fondi di Jeep, marchio americano del gruppo automobilisco Fca e per questo direttamente collegato al club bianconero. Lo sponsor di maglia alzerà il proprio contributo dai 16 milioni di euro a stagione attuali a circa 50. Come racconta Libero nell'edizione odierna, è una cifra in linea con tutte le grandi squadre che lottano per la Champions League. I bianconeri, anzi, hanno rappresentato un'eccezione in questo senso finora, ma Andrea Agnelli ha deciso in una svolta a partire dalla prossima stagione.