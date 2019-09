di Mattia Pintus

L'accordo tra Jeep e Juventus porterà 50 milioni a stagione nelle casse dei bianconeri per quanto riguarda la voce main sponsor. Una cifra importante che, aggiunta ai 51 stagionali di Adidas, fa salire il club bianconero nelle quotazioni internazionali in merito ai ricavi. Valori che rispecchiano la crescita della società, ma che pongono ancora l'attenzione su alcuni limiti che, forse, ancora nel breve non si possono superare, al fine di raggiungere veramente il vertice. Infatti, la Serie A stessa sembra essere una zavorra nelle mire espansionistiche di Agnelli e società, anche se non si vuole insinuare nessuna mira secessionista. Certo però, che con un appeal di campionato minore, si complica la scalata al potere. Inoltre, aggiungere un trofeo europeo in bacheca, per tornare alle proprie responsabilità, potrebbe essere determinante per fare lo scatto.



Lo insegna il Real Madrid, che dopo quattro Champions in sei anni ha scalzato il Manchester United dalla prima posizione come Paperona d'Europa. 120 milioni più 30 di bonus vittoria è quanto lega a stagione i blancos con l'Adidas, ai quali si aggiungono i 70 che Emirates offre per guardarsi dalla primissima fila le gesta di Hazard e compagni. Cifre che svettano, ma anche più indietro non si piange certo per fame. Il Barcellona infatti, mette in cassa da Nike ben 115 milioni all'anno, poi, 55 di Rakuten come main sponsor: solo durante i match, però, perché per stare sulle divise da allenamento Beko paga la bellezza di 19 milioni a stagione. Lo United, invece, non ha proprio voglia di scherzare, così, forte di una brandizzazione ormai internazionale (il mercato asiatico il punto forte), mette in saccoccia tutti gli 85 milioni che Adidas gli riserva annualmente, più i 62 di Chevrolet: anche da più lontano, si sta comodi lo stesso.



Estate di cambiamenti per il Manchester City, che ha salutato Nike, convinta dai 75 milioni all'anno di Puma. Una combo che, con Etihad (45-50) sulla maglia e Nexen Tyres (8) di supporto, fa salire il totale a più di 130 milioni stagionali. Combatte con le unghie e con i denti anche il Chelsea, che strappa l'assegno dell'Adidas da 69 milioni con il sorriso in bocca, ma anche un pizzico d'invidia dopo che ai cugini dell'Arsenal i tedeschi hanno offerto la stessa cifra da quest'anno. I Blues, però, compensano con Yokohama (50 milioni) e Alliance (9). Volando in Germania, la situazione del Bayern si avvicina a quella della Juventus, con 49 milioni riservati dai connazionali di Adidas e appena 30 dal main T-Com: le leggi strutturali del club tedesco però, sono alquanto singolari (metà delle quote delle squadre in Germania sono in mano ai tifosi). Il Psg, infine, chiude con il ghigno del più furbo: la Ligue 1 conta poco, in Champions si raccolgono briciole, ma grazie alla popolarità in ascesa, i parigini incassano 80 milioni da Nike (Air Jordan) e 50 a stagione da ALL.