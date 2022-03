Jean Todt alla Continassa. Un pranzo, insieme ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, ieri nel ristorante del centro sportivo della Juventus, lì dove passa anche la squadra tra un allenamento e l'altro. Come riportato da Calciomercato.com Todt, concluso da poco l'incarico come presidente della Fia, ha sondato nelle scorse settimane le possibilità di un ritorno in Ferrari, lì dove con Schumacher ha scritto pagine di storia sportiva. John Elkann non ha voluto, ma i rapporti con il dirigente sono sempre ottimi.

Per questo ieri Todt ha fatto una visita di cortesia al mondo Juve. Pranzo, colloquio, parole e battute, un modo per ritrovarsi, con Agnelli e Arrivabene è amico da una vita. Almeno per ora nulla di più.