La rivista inglese FourFourTwo, ha stilato una classifica dei cinquanta migliori allenatori al mondo. La sorpresa è che in questa lista non c'è l'attuale tecnico dellaComplice sicuramente il momento negativo ma comunque inaspettato vista la carriera dell'allenatore bianconero. Presenti invece diversi allenatori italiani o che sono nel campionato italiano. Tra questi, Vincenzo Italiano (Fiorentina), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Mancini (Italia) e Ivan Juric (Torino). Nei 50 migliori tecnici secondo FourFourTwo anche Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attualmente al Lille.