Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche di Dusan Vlahovic e del suo momento con la Juve. Ecco il suo commento sull'attaccante ex viola, che ieri sera è stato immortalato in panchina sull'orlo delle lacrime: "Sarà dispiaciuto di non essere più capocannoniere. È un attaccante che vive per il gol, quando non segni è normale. Resta un grande campione".