In vista dell'amichevole contro la Turchia, Mancini e l'Italia fanno i conti con i tanti calciatori che hanno lasciato il ritiro azzurro, per tornare con i club. Al contrario, rimangono in Nazionale Bonucci e Chiellini. Per quel che riguarda Bonucci, secondo quanto riporta Sky Sport, le sue condizioni non sono al top ma, nonostante ciò, preferirebbe aspettare la fine dell'impegno prima di tornare alla Continassa. Chiellini, invece, sarebbe pronto a scendere in campo da titolare.