Si avvicina l'addio alla Juve di Franco Israel. Secondo quanto riportato da TMW, lo Sporting Lisbona ha formulato un'offerta di circa un milione di euro per il portiere uruguaiano dell'Under 23, in scadenza con i bianconeri tra un anno. Inserita nella bozza di contratto anche una percentuale di rivendita altissima a favore del club torinese, intorno al 50%.