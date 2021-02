Seguito anche dalla Juventus, Isco ha preso una decisione sul proprio futuro: lo spagnolo, riferisce Diario Gol, intende lasciare il Real Madrid alla scadenza del contratto nel 2022.



IPOTESI JUVE - I bianconeri dunque ci possono provare. E possono farlo sin da subito. Compatibilmente con nuove uscite sul mercato, Pirlo potrebbe avere il trequartista che può cambiare le sorti offensive della Juventus. E il Real ha intenzione di venderlo subito: lasciarlo andare in scadenza, con la pandemia in atto, non è certamente la migliore opzione.