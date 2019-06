La telenovela tra Real Madrid e Chelsea per Eden Hazard si sta concludendo. Il fantasista belga lascerà i Blues per una cifra elevata: si parla di almeno 100 milioni. Ancora non è arrivata la parola fine alla trattativa perché i due club stanno definendo gli ultimi dettagli. Si ha comunque la sensazione che l’operazione possa concludersi senza grossi intoppi. La Juventus tiene sotto osservazione quanto accade sull’asse Madrid-Londra. L’arrivo di Hazard aprirebbe le porte alla cessione di Isco, vecchio pallino dei bianconeri. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per piazzare l’affondo decisivo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se la Vecchia Signora sarà in grado di mettere a segno il primo colpo.