Isco o un Isco. Uno dei pallini della Juve ormai da qualche anno, uno dei giocatori preferiti di Andrea Pirlo, di cui si è parlato moltissimo nelle ore successive al suo insediamento sulla panchina bianconera. Ma può essere un obiettivo reale? Aldilà dei costi, ci sono diversi nodi da sciogliere, tra giocatore, Zidane e Real Madrid.



I NODI - Il club blanco ha bisogno di alleggerire la rosa e vendere alcuni dei 35 giocatori attualmente a libro paga e nell'elenco dei cedibili c'è anche Isco Alarcon. Ancora una volta. Gode di grande fama in tutta Europa, ma nonostante un minutaggio non così elevato nella gestione Zidane il suo addio al Bernabeu non sembra così facile. I primi dubbi arrivano proprio da Zizou, che in stagione gli ha concesso 30 presenze, di cui due sole da 90' e 18 sostituzioni, per un totale di 1618'. Gli altri dubbi sono proprio del giocatore, che a Madrid si trova comunque bene, e non vorrebbe lasciare una città in cui è perfettamente ambientato. L'ultimo nodo, poi, riguarda il prezzo: 40/50 milioni di euro. Una cifra che ora possono permettersi in pochi. Al momento, spiega il Mundo Deportivo, nessun club ha contatto il Real o il padre-agente di Isco, che resta legato a Madrid fino a giugno 2022. Operazione complessa.