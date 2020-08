2









E la Juve ci prova. Ancora. Perché è proprio vero che certi amori non finiscono mai, e allora Isco diventa un nome buono pure per quest'estate calda, pazza, curiosa che sta vivendo il mondo bianconero. Come racconta Calciomercato.com, Paratici anche questa volta è tornato a sondare il terreno con il Real Madrid per eventuali scambio o qualche opportunità che consenta di vedere Isco in bianconero. OPERAZIONE DIFFICILE - Non c'è trattativa. Non ancora. E non è detto che comunque alla fine possa sorgere. Il motivo? Dal ritorno di Zidane, Isco è diventato uomo prezioso per le manovre dei blancos. Anche quest'estate l'ha messo nella lista degli incedibili, e già in questi giorni ha reagito alle voci garantendo allo spagnolo la volontà di tenerlo con sé, di dargli sempre più spazio. Insomma, sembra destinato a rimanere un sogno pure questa volta. E Paratici non può che osservare, star fermo e magari attendere il momento giusto. Dovesse aprirsi uno spiraglio, a quel punto potrebbe entrare in azione. Ma resta ancora il mondo ipotetico, quello concreto vira su altri nomi.