La sfida tra Inter e Juve non finisce mai. Dopo Kulusevski, Tonali e Chiesa, ora è Marash Kumbulla ad accendere il derby d’Italia sul mercato. Sì, perché nelle ultime ore la Juve si è inserita di prepotenza nell’affare tra il club nerazzurro e il difensore centrale del Verona, vera rivelazione di questa stagione. Marotta da mesi porta avanti discorsi e dialoghi, e ha fatto visionare diverse volte dal vivo il difensore ai suoi scout. Da gennaio ha un principio di accordo con il Verona, ma ora l’irruzione della Juve può far cambiare tutto.



Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, la Juve sta provando a superare Marotta e l’Inter, e ha pareggiato l’offerta fatta arrivare dai nerazzurri al Verona. Servono 25 milioni per accaparrarsi Kumbulla, l’Inter si sente ancora in vantaggio, forte del rapporto privilegiato con gli scaligeri, ma la Juve ora fa sul serio e fa partire l’ennesimo duello sul mercato. Dopo Kulusevski, stavolta chi l’avrà vinta?