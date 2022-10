In realtà, la Juve aveva già preso una decisione importante sui tanti infortuni capitati in questa stagione. Dopo il tracollo di Monza, la società bianconera aveva deciso di dare maggiori responsabilità all'Head of Performance,, e membro dello staff di Donadoni e apprezzatissimo nel proprio campo. Cosa sta però per Head of Performance? E' la supervisione di ogni ambito "scientifico" che sta di fianco al campo: nutrizione, preparazione, analisi, dati. E ovviamente prevenzione e cura degli infortuni.La decisione arriva da una forte irritazione da parte del club per la grandissima difficoltà che sta trovando Massimiliano Allegri: i giocatori non riescono a trovare continuità, troppi infortuni in momenti già chiave dell'annata. E la situazione, con l'inverno alle porte, può certamente peggiorare. Nedved l'ha fatto filtrare prima della gara di Lecce: "Vorrei vedere la Juve che abbiamo in testa almeno per una partita". E l'appuntamento è certamente rinviato al 2023. O meglio: la speranza è quella. Adesso toccherà ad Andreini fugare tutti i dubbi sulla preparazione.