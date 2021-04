Essere da Juve, in campo e fuori. No, qualcosa non ha funzionato in questa stagione complicata. E sì, tante responsabilità sono da attribuire ai giocatori, ancora una volta apparsi non all'altezza della maglia, e quindi della storia bianconera. L'ultima vicenda ha visto protagonistie i compagni: a casa dello statunitense, una festa con una decina di persone, finita con l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. La vicenda è qui, insieme alla ricostruzione dell'intera serata , da oltre un'ora di contrattazioni tra le forze dell'ordine e i calciatori. Che sono stati sanzionati dalle autorità competenti e che hanno rischiato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Dunque, non una passeggiata di salute, per una bravata che andava evitata a prescindere dal momento storico della squadra e dall'importanza specifica di un match come il derby di sabato.