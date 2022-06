Sulla prossima Serie A peserà l'incognita del Mondiale in Qatar, che fermerà il campionato da metà novembre a fine dicembre. È inevitabile, dunque, che le squadre programmino quel periodo di sosta, dove parte dei tesserati giocherà il torneo ma altri resteranno invece a casa. Ecco dunque che, secondo quanto riferito da Tuttosport, anche la Juventus starebbe pensando di organizzare delle amichevoli per evitare che la squadra (a Torino ne resteranno circa 15, al netto di novità dal mercato), perda il ritmo. Non è da escludere che si faccia strada l'idea di una "trasferta più articolata", dunque una tournée.