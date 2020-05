La Juventus progetta il proprio mercato e tra i nomi che si fanno per il ruolo di terzino sinistro c'è anche Emerson Palmieri, difensore italo-brasiliano del Chelsea. Il giocatore è tra i preferiti di Fabio Paratici, ma la richiesta degli inglesi è alta. Per questo, si valuta anche l'opzione di uno scambio con Alex Sandro: secondo quanto riporta Calciomercato.com, la trattativa è possibile solo una volta stabilito il valore dei due giocatori. E per Emerson, a gennaio, il Chelsea ha chiesto 40 milioni di sterline, una cifra alta per quello che riguarda l'opinione bianconera.