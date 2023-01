Le parole di Allegri in conferenza:RITIRO - "Valuteremo, momentaneamente non ho deciso nulla con la società. Credo che il ritiro serva quando ci sono situazioni non di emergenza, ma situazioni che vanno valutate prima. Ora bisogna essere responsabili, non bisogna stare sempre in ritiro. Ma non va bene neanche un primo tempo del genere. Ma è figlio anche di Napoli, staccata spina dopo il 2-1, col Monza abbiamo rischiato, con l'Atalanta partita di reazione nervosa dove abbiamo commesso degli errori".