Ronaldo ed il suo futuro alla Juventus potrebbe non finire con la scadenza del contratto nel 2022. Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, il campione portoghese potrebbe prolungare ancora la sua permanenza in maglia bianconera, così da arrivare a concludere la sua esperienza a 39 anni. Una scelta importante, che allungherebbe così a cinque gli anni di Juventus nella sua carriera. L'età sarà anche avanzata, ma Cristiano Ronaldo sta dimostrando che non sembri essere un problema il tempo che scorre, quando ci sono ancora nuovi record da raggiungere.