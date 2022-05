Resta in piedi l'ipotesi PSG per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per cedere l'attaccante azzurro la Juve deve anticiparne il riscatto dall'Everton, che non ha intenzione di fare sconti: una destinazione probabile per lui, poi, sarebbe appunto il club francese, magari in cambio di Leandro Paredes che i bianconeri seguono da tempo. Anche il West Ham, intanto, ha chiesto informazioni sul classe 2000.