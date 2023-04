Come racconta Gazzetta, si fa largo l'ipotesi. Questa storia della manovra stipendi, delle side letter, degli accordi con i calciatori che secondo l’accusa (e i pm dell’indagine «Prisma» di Torino) non furono depositati nei canali preposti in Lega e in Federcalcio, può concludersi senza un processo ma con una sanzione «rideterminata» proposta dalla stessa procura federale? Lo scenario esiste, la decisione del Collegio di garanzia potrebbe in qualche modo spingerla. Ma non è così facile. Una cancellazione del meno 15 potrebbe ammorbidire la Juve, portandola magari a voler chiudere tutta la partita con un danno decisamente inferiore a quello attualmente fotografato dalla classifica.