L’eventuale arrivo di un investitore straniero (che potrebbe sottoscrivere un aumento di capitale a lui riservato), scrive Tuttosport sarebbe una manovra che consentirebbe di immettere denaro fresco nelle casse del club. Difficile, insomma, che non si tenga d’occhio il mondo della finanza araba (sempre più calciofila), così come quella americana, per capire quanto se c’è qualcuno disposto a partecipare nella Juventus (eventualmente, anche in chiave sponsor, ma questa è un’altra storia, per quanto limitrofa). L’approccio, quindi, è quello di un’azienda che non ha urgenza di immettere nuovi capitali (tramite aumento o ingresso di un socio), ma resta aperta a varie ipotesi, soprattutto se vantaggiose.