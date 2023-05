L'ipotesi che più circola, in questo momento, date le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport, é che la Juventus potrebbe ricevere una nuova penalizzazione. Questa volta rimodulata, quindi non una conferma dei -15, ma si andrebbe verso il -9.Con 9 punti di penalizzazione, la Juventus passerebbe da 66 a 57 punti in classifica. Scivolerebbe, così, all'ottavo posto, fuori dalle coppe europee.