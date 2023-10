Al momento, stando ai colleghi di Calciomercato.com, non ci sono le condizioni per un suo ritorno. Sul mercato, però, può cambiare tutto in un attimo, a maggior ragione in una fase come questa in cui la, trovatasi improvvisamente senza due importanti pedine per il centrocampo, dovrà cercare di cogliere tutte le occasioni possibili sia per il presente che per il futuro. Ed è proprio per questo motivo che negli ultimi giorni è salito alla ribalta il nome di Federico, ex bianconero del recente passato attualmente in forza alin Canada.Le voci sul suo conto si sono moltiplicate soprattutto in seguito alla visita alla Continassa del suo agente Giuseppe, che però lavora come intermediario per molti giocatori: con lui Cristianoha scambiato idee e opinioni anche in merito ad altri profili - anche giovani - potenzialmente utili alla causa Juve, toccando certamente - ma non per forza in maniera così approfondita - pure il tema Bernardeschi; il cui possibile ritorno alla corte di Massimilianoha già fatto storcere il naso a tanti tifosi bianconeri, che speravano piuttosto di vedere a Torino volti diversi. Ma proviamo ad approfondire la questione analizzando i pro e i contro dell'ipotesi di mercato.- Bernardeschi sarebbe per la Juve un'alternativa low cost ai vari Domenico Berardi e Georgiy Sudakov, anche perché potrebbe lasciare Toronto in prestito fino a giugno con la massima disponibilità ad abbassarsi notevolmente l'ingaggio. Sarebbe un acquisto pronto, garantito e duttile, conoscendo alla perfezione l'ambiente bianconero e il campionato italiano, oltre che lo stesso Massimiliano Allegri, che faceva molto affidamento su di lui e lo ha schierato come esterno d'attacco, trequartista, mezzala e in emergenza pure attaccante. Il 29enne, inoltre, ha una gran voglia di tornare in Italia e a Torino, dove ha ancora casa, anche per provare a convincere il CT Luciano Spalletti in vista di Euro 2024: gli stimoli, insomma, non gli mancano.- Dopo l'addio alla Juve nell'estate 2022, Federico ha fatto una scelta anche di vita decidendo di accasarsi al Toronto FC, ad altre latitudini e in un campionato completamente diverso dalla Serie A, nonostante fosse potenzialmente all'apice della carriera: difficile, dunque, pronosticare con certezza quale contributo potrebbe dare effettivamente a questa Juve dopo un'esperienza simile, tanto più perché già nell'ultimo periodo a Torino il suo rendimento non era stato dei migliori; in generale, comunque, salvo casi particolari, l'ex Fiorentina non era mai stato una prima scelta nelle gerarchie bianconere, inoltre i tifosi non hanno mai dimostrato particolare fiducia nei suoi confronti.