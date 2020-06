"Contro la Fiorentina non era facile, la vittoria di sabato ci avvicina al nostro obiettivo che è la Champions League", musica e parole di Simone Inzaghi che alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino non parla di scudetto. “La partita contro la Fiorentina era piena di insidie contro una ottima squadra che sta lavorando bene - ha dichiarato in conferenza stampa -. Non era affatto semplice, ai ragazzi ho fatto i complimenti. Dobbiamo migliorare la condizione, servirà recuperare qualche giocatore, ma il tempo ci restituirà qualcuno da poter mettere in campo. La condizione migliorerà di partita dopo partita. Le condizioni dei miei? Stesso discorso della Fiorentina. Giocheremo a Torino dopo 48 ore dal match contro la Viola. Cataldi verrà con noi, è generoso, ma non è pronto per scendere in campo. Forse nel finale potrà fare qualche minuto. Marusic non è ancora disponibile per giocare dall’inizio. Valuteremo Correa, si è mosso meglio rispetto a qualche giorno. Lo stesso vale per Caicedo e Immobile. Per gli altri speriamo di recuperarli presto".