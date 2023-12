Nonostante l'Inter sia prima e distacca dalla Juve in molte statistiche, come ad esempio i gol fatti, gli assist o le azioni manovrate, la squadra di Allegri è riuscita fino ad ora a rimanere attaccata ai nerazzurri in classifica, visto che la distanza è di soli due punti.delle prossime cinque giornate, che chiuderanno il girone di andata.La somma dei punti attuali delle squadre che dovrà affrontare l’Inter in questo scorcio di torneo fa 73, quelle che incroceranno la Juventus 89, riporta la. Sedici punti di differenza, un dato che rende l'idea ma che comunque va preso con le molle. Entrambe le squadre infatti ad esempio, hanno perso contro il Sassuolo, che ora si ritrova 15esimo. Nella testa del tecnico nerazzurro, c'è la speranza di portarsi dopo questo filotto di gare, a più 5, che significherebbe una prima vera fuga.Le insidie maggiori per la Juve sono ovviamente i due big match contro Napoli e Roma, entrambi all'Allianz Stadium; da non sottovalutare però i tanti impegni in trasferta (3 in 5 giornate). Dall'altra parte, l'ostacolo più grande per l'Inter si chiama Lazio. All'Olimpico infatti, Simone Inzaghi non ha ancora fatto neanche un punto. Sono arrivate due sconfitte contro la sua ex squadra, entrambe per 3-1.