Simone Inzaghi è un tecnico che piace a molti. In primis alla Juventus che lo ha inserito nella lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri. Ma attenzione al Siviglia, ci sono stati dei contatti nelle ultime ore. Monchi lo stima e vorrebbe portarlo in Spagna. A raccontarlo è stato Calciomercato.com, che ha sottolineato come in questo momento l'attuale allenatore della Lazio sarebbe un po' più distante al bianconero. Non trovano invece riscontri la voce che vorrebbe Inzaghi vicino alla panchina del Milan, già occupata in passato da suo fratello Pippo. Non c'è che dire: sono giorni caldi, caldissimi. In direzione Italia e in direzione Spagna.