Simone Inzaghi è diventato la bestia nera della Juventus. Questa mattina, La Stampa riporta un dato clamoroso: "La Supercoppa dei record per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è diventato il primo dal 1930 a battere la Juventus in tre finali. Il successo di mercoledì sera è arrivato dopo i due alla guida della Lazio nella stessa competizione. Staccati Nevio

Scala (Coppa Uefa e Coppa Italia) e Roberto Mancini (Coppa Italia e Supercoppa italiana) che gli facevano compagnia a due. Ma non solo: Inzaghi adesso è l’allenatore più giovane di sempre ad aver vinto la Supercoppa italiana con due squadre diverse. Ci è riuscito a 45 anni. Superato proprio Massimiliano Allegri che aveva aggiunto il trofeo della Juventus a quello del Milan ad agosto 2015, a tre giorni dal 48° compleanno."