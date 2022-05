Il vero "pericolo" per la Juve nella sfida decisiva di Coppa Italia? Simone Inzaghi. I precedenti, del resto, parlano chiaro: delle quattro finali disputate contro i bianconeri, l'attuale tecnico dell'Inter ne ha vinte tre, due con la Lazio e una con i nerazzurri, nella Supercoppa Italiana giocata nel gennaio scorso. Il bilancio dell'allenatore piacentino, inoltre, non è positivo solo con la Vecchia Signora, ma anche con Massimiliano Allegri: sempre parlando di finali, infatti, Inzaghi è in vantaggio 2-1, pertanto mercoledì allo Stadio Olimpico sarà aggancio o allungo.