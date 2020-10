1









Come riporta Sky Sport la Juventus ieri ha regolarmente mandato all'Upap (Uefa Protocol Advisory Panel) la documentazione necessaria per dimostrare che Cristiano Ronaldo non presenta più sintomi da Covid-19 e che quindi, pur essendo ancora positivo ai tamponi, ha una bassa carica virale. Grazie a tale procedura, a CR7 basterà essere negativo il giorno prima del match (in programma mercoledì prossimo) per poter giocare contro il Barcellona in Champions League. Nel frattempo la Juve spera che si negativizzi in tempo anche per la partita di questa domenica sera in campionato contro il Verona.