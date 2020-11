La Juventus è andata vicina, molto vicina, a prendere Emerson Palmieri l'ultimo giorno di mercato. L'interesse per il terzino sinistro del Chelsea era nato durante la gestione di Maurizio Sarri, poi con l'arrivo di Andrea Pirlo la pista si è un attimo raffreddata, ma che un nome importante per la fascia sinistra potesse comunque far comodo è parso chiaro. Quel fatidico 5 ottobre l'affare è saltato, ma i discorsi tra Torino e Londra sono stati solamente rinviati...

SI PUÒ FARE A PATTO CHE - Come riporta Calciomercato.com Fabio Paratici è pronto a ritentare l'assalto a Emerson Palmieri nel mercato di riparazione, incoraggiato sia dalle buone prestazioni con la Nazionale azzurra sia dal fatto che nel Chelsea sia ormai fuori dalle rotazioni di mister Lampard. L'operazione quindi si può fare, ma solamente a due condizioni: che i Blues siano disposti a cedere Palmieri in prestito con diritto di riscatto; e che nella Juve si liberi un posto. A tal proposito i due nomi papabili per una partenza a gennaio sono Khedira e Bernardeschi.



