Isco Alarcon e quel futuro che continua a tenere banco. Da diversi mesi si parla del prossimo club del fantasista spagnolo che, dopo una stagione difficile, sembra pronto a lasciare il Real Madrid. La Juve sarà la sua prossima meta? In Italia piace molto, specie dalle parti di Torino, però secondo i quotidiani tedeschi, c'è il Borussia Dortmund in pressing per il trequartista dei blancos. Pronta offerta da 60 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza.