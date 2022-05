A proposito di telefonate: si è detto di quelle Pogba ai compagni, ma presto potrebbe arrivare anche un'esultanza che ricordi quei momenti. Giro di parole un po' complicato per dire questo: la Juve sta valutando tanti profili, ma quello di Gabriel Jesus è balzato in cima alla lista. Il motivo? Come racconta il Corriere dello Sport, il brasiliano è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri ed è prossimo a lasciare il Manchester City. Con l’arrivo Haaland, infatti, lo spazio per lui ai Citizens si riduce notevolmente e quindi il giocatore sta valutando tutte le possibili opzioni per il futuro. LA JUVE OSSERVA - I bianconeri sono pronti a sfruttare l'opportunità. La concorrenza però è forte: in campo ci sono Arsenal (che cerca Morata) e Tottenham. I due club hanno effettuato sondaggi concreti con il City, ma la richiesta del City ha bloccato tutto: 60 milioni di euro. E pensare che il suo contratto è in scadenza nel 2023. Gli Spurs potrebbero tuttavia avvicinarsi, proveranno quantomeno ad affondare il colpo. La Juve monitora, osserva e prova a inserirsi se le cose non dovessero chiudersi internamente, in Inghilterra. Servirà pazienza.