Il centrocampista argentino Matiaspotrebbe fare il suo ritorno alla Juventus già a gennaio. Le trattative sono in corso con il Frosinone, e sembra che il club bianconero stia discutendo intensamente la possibilità di portare nuovamente Soulé a Torino. Inoltre, sembra che la Juventus abbia individuato una possibile contropartita per l'affare, che riguarda il difensore centrale olandese classe 2005 Dean. Attualmente aggregato alla prima squadra, Hujsen potrebbe essere mandato in prestito al Frosinone per acquisire esperienza fino alla fine della stagione, seguendo così il percorso compiuto da Soulé e altri talenti come Barrenechea durante l'estate. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, con entrambe le parti interessate che stanno discutendo i dettagli dell'affare. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se si concretizzeranno nel trasferimento di Soulé e nel prestito di Hujsen.