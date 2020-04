Harry Kane è uno dei giocatori che la Juventus ha messo nei radar per al prossima stagione. I bianconeri stanno cercando un numero 9 per un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala. Il Tottenham spara alto: vuole 200 milioni di euro per lasciarlo partire. Tanti, tantissimi. Chi però non sembra essere spaventato dalla richiesta è il Real Madrid, che secondo il Daily Express sta preparando un'offerta inserendo anche i cartellini di Gareth Bale e James Rodriguez per abbassare la parte cash. La Juve pensa a Kane, ma il Real fa sul serio.